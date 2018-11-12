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Для войск РХБЗ создадут нового робота-разведчика
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Для войск РХБЗ создадут нового робота-разведчика 

Российская Газета + ещё 17 27 минут назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Для войск Радиационно-химической и биологической защиты начались работы по созданию нового роботехнического комплекса, который кроме машины-разведчика получит беспилотный летательный аппарат.
"В интересах войск РХБ защиты осуществляется разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса, имеющего в составе роботизированные и беспилотные системы", — заявил ТАСС начальник войск РХБЗ генерал-майор Игорь Кириллов.
Отметим, что сейчас на вооружении "химических" войск находится телеуправляемый военный робот РД-РХР. Он предназначен для ведения радиационной и химической разведки. Машина может оснащаться дополнительным оборудованием и специализированными захватами-манипуляторами для сбора образцов грунта, воды, воздуха. Робот также способен проводить дезактивацию территорий и пространств.
Масса РД-РХР составляет около 190 килограммов, гусеницы позволяют развивать скорость до одного километра в час, а также преодолевать препятствия, в том числе лестничные пролеты с высотой ступени 25 сантиметров. Допустимый угол наклона — до 35 градусов. Продолжительность непрерывной работы — не менее четырех часов. Дальность управлению по радиоканалу — свыше двух тысяч метров, по кабелю — не менее 200 метров. Предельно допустимая грузоподъемность манипулятора — 50 килограммов.

Кстати

Солдаты и офицеры войск РХБЗ также имеют на вооружении защитные системы, аналогичными тем, которые используются в космических скафандрах. Средства защиты нового поколения не только обеспечивают защиту от опасных групп биологических агентов, но и обеспечивают длительное пребывание человека в комфортных условиях.
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