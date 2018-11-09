Испанский порт отменил санкции против России

«Для порта Сеуты начинается новая эра». Такими словами местная пресса описывает важнейшее для испанского порта Сеута событие — возвращение кораблей российского ВМФ. Два года порт соблюдал требование руководства НАТО и отказывался принимать российские корабли. Почему же сейчас порт все-таки передумал?

Новость о возобновлении заходов кораблей российского ВМФ в испанский порт Сеуту прошла в стороне от большой европейской прессы. Можно сказать, что если бы не информация, размещенная на локальных порталах этого автономного испанского населенного пункта, да его порта — никто бы ничего и не узнал.

А между прочим, это веха. Знаковое событие. Достижение, можно сказать. Но только не испанского, не европейского и не натовского изготовления. А — российского. Потому и — ни литавр, ни фанфар на Западе. А городская администрация и испанская казна, извлекающая из события финансовую выгоду, стараются сдерживать восторги. Не из боязни сглазить удачу, а из страха, что слишком громкая огласка вызовет новый приступ раздражения в штаб-квартире НАТО. Со всеми вытекающими неприятными последствиями.

Каждая административно-территориальная единица зарабатывает себе на жизнь, как может. Сеуте, чья территория не богата ни полезными ископаемыми, ни промышленностью, выживать можно, лишь пользуясь своим географическим положением. Город приткнулся прямо к Гибралтарскому проливу — узкой водной полоске в форме бутылочного горла, ведущей из Атлантики в Средиземное море. Все проходящие в обе стороны суда — под контролем.

Только НАТО и надо

Именно эта «подконтрольность» и была поставлена Сеуте в вину руководством НАТО и лично генсеком организации Йенсом Столтенбергом в октябре 2016. Именно тогда под давлением Североатлантического альянса испанцам пришлось отказать кораблям ВМФ России в «парковке».

По мнению депутатов, корабли России, входят в Средиземное море исключительно с целью «оказания последующего давления на Украину и воспрепятствованию добровольного возвращения Крыма» в состав незалежной. И вообще, в голове не укладывается, как «в порту государства, входящего в НАТО и ЕС, можно принимать военные подразделения потенциального противника, стремящегося к тому же изменить ситуацию в Сирии не в ту сторону, куда ее клонят участники коалиции, образованной вокруг США»?

За период с 2011 года и до момента заявления упомянутых выше парламентариев Сеута приняла 62 российских военных корабля, включая буксиры. Частота заходов (не менее десятка за год), превратила, по словам одной из ведущих испанских газет El País, «порт североафриканского города фактически в базу ВМФ России».

Испанские СМИ при этом отметили, что «ни одного нарекания по поводу приема русских до этого ни у партнеров по ЕС, ни у союзников по НАТО не возникало, поскольку вся деятельность властями Испании и Сеуты осуществлялась под контролем правительства страны и предельно прозрачно».

А тут еще и Сирия. Участие российского контингента в сражениях против ИГ сильно укрепило позиции ненавистного западной коалиции Башара Асада . В этой ситуации любая помеха «этим русским» шла натовцам на пользу. Поэтому альянс, а главным образом, США и Великобритания, приложили максимум усилий к закрытию «неофициальной базы» для российских кораблей.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения англосаксов, стало намерение шедшего в Средиземное море авианосца «Адмирал Кузнецов» посетить Сеуту с дружеским дозаправочным визитом. На Испанию надавили так, что Москве пришлось, ради сохранения лица Мадрида снять заявку на заход в североафриканский порт.

Ультраконсервативный американский центр стратегических исследований Фонд «Наследие» (Heritage Foundation) и созданный при нем Центр свободы имени Маргарет Тэтчер подсказали евродепутатам аргументы, которые должны были быть озвучены в качестве обоснования решения о запрете допуска россиян в испанский анклав. Главный из них: почему корабли потенциального противника могут заходить в порт Сеуты, а корабли НАТО лишены возможности проходить мимо без захода в эту гавань?

Не ищите логику в запутанной формулировке. Ее там нет.

Фундаментальной причиной действий двух названных выше контор является обида и желание, строя препятствия россиянам, досадить попутно испанцам.

Фокус в том, что Скала (как зовут разговорно на Пиренейском полуострове Гибралтар, находящийся ровно напротив Сеуты) испокон веков считался территорией Испании. Но в 1713 году по условиям Утрехтского мирного договора, ознаменовавшего окончание Войны за испанское наследство, этот кусочек земли площадью 6 квадратных километров отошел Великобритании. С тех пор Мадрид хочет вернуть Скалу себе, а Лондон — ни за что ее не отдать.

Ничего военного — чистый бизнес

Запрет российским кораблям на заход в порт Сеуты ощутимо ударил городу по карману.

Каждый визит россиян длится обычно трое суток. По данным портовой администрации, только в 2014 году на берег сходили примерно 2 тысячи 300 моряков ВМФ РФ. Согласно статистике обмена валюты, каждый из них купил в среднем 450 евро. Деньги эти (а сумма получается более миллиона в год), как правило, остаются в кассах местных магазинов и ресторанов.

Добавим сюда оплату за пополнение запасов воды и топлива. Десантные корабли заправляют здесь обычно 300 тонн солярки и 150 тонн воды, в то время как танкеру может потребоваться до 3 тысяч 750 тонн. То есть, каждый заход кораблей России с кратковременным пребыванием их в порту приносит Сеуте не менее 300 тысяч евро.

Затягивать пояса ради удовлетворения амбиций Вашингтона и Лондона жителям Сеуты перестало нравиться. И поскольку Сирия коалицией уже признана проигранной, то какой смысл «назло бабушке уши отмораживать», не пуская русских в Сеуту и теряя деньги?

В итоге первый после двухлетнего перерыва заход кораблей ВМФ РФ в Сеуте прозошел 9 ноября. Согласно портовской интернет-странице, последними русскими судами, причаливавшими здесь, были малые ракетные корабли «Зеленой Дол» и «Серпухова» и сопровождающий их буксир «СБ-36» (16 — 18 октября 2016). Два года спустя в Сеуту вошел ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи в районе Средиземного моря. В ближайшее время в испанский порт также должны зайти сопровождающие его танкер «Дубна» и буксир «СБ-406». Корабли простоят в порту до понедельника, 12 ноября. Общая численность экипажей трех кораблей составляет 708 человек, официально заявили в порту.

«Для порта Сеуты начинается новая эра», — прокомментировало событие местное издание El Faro de Ceuta. «После двухлетней засухи наша экономика получает важную инъекцию», — подтверждает и руководство порта.

Недовольного рыка из-за океана относительно действий испанцев пока не слышно: Вашингтон был по уши загружен выборами в Конгресс, на Даунинг-стрит в Лондоне заняты шлифовкой последних штрихов договора о разводе с ЕС.

Москва комментировать возобновление заходов в Сеуту тоже не стремится. Но сам по себе факт показательный: кое-кому в Евросоюзе наглядно показали, что с Москвой куда выгоднее экономически дружить, нежели ссориться.