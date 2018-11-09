Неработоспособность оружия РФ предложили скрыть

Неработоспособность российского оружия предложили скрыть от россиян

Как отмечает депутат, «у человека, который является экс-командующим, есть своя точка зрения на этот счет».

Парламентарий добавил, что для СМИ «не стал озвучивать подобную информацию, которая не всегда может соответствовать действительности». По мнению Шерина, российские ракеты по своим тактико-техническим характеристикам «абсолютно превосходят аналоги, которые имеются у нашего вероятного противника — блока НАТО ».

В ноябре Есин в интервью еженедельнику «Звезда» усомнился в эффективности российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр» (на Западе известен как Dead Hand — «Мертвая рука»).