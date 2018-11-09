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Германия увеличит расходы на оборону
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Германия увеличит расходы на оборону в 2019 году 

RT на русском + ещё 3 41 минуту назад
Фото: Reuters
Германия в 2019 году увеличит расходы на оборону, соответствующий законопроект был утверждён комитетом бундестага по бюджету.
Как сообщает Deutsche Welle, оборонные расходы будут увеличены с €38,5 млрд до €43,2 млрд, при этом в бюджет заложены средства на покупку кораблей и военно-транспортных вертолётов.
Отмечается, что расходы на помощь развивающимся странам вырастет с €9,4 млрд до €10,2 млрд, а на социальные нужды — с €139,2 млрд до €145,3 млрд
В июне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП.
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