Германия увеличит расходы на оборону в 2019 году

Германия в 2019 году увеличит расходы на оборону, соответствующий законопроект был утверждён комитетом бундестага по бюджету.

Как сообщает Deutsche Welle, оборонные расходы будут увеличены с €38,5 млрд до €43,2 млрд, при этом в бюджет заложены средства на покупку кораблей и военно-транспортных вертолётов.

Отмечается, что расходы на помощь развивающимся странам вырастет с €9,4 млрд до €10,2 млрд, а на социальные нужды — с €139,2 млрд до €145,3 млрд