Германия увеличит расходы на оборону

Германия в 2019 году увеличит расходы на оборону, соответствующий законопроект был утверждён комитетом бундестага по бюджету.
Как сообщает Deutsche Welle, оборонные расходы будут увеличены с €38,5 млрд до €43,2 млрд, при этом в бюджет заложены средства на покупку кораблей и военно-транспортных вертолётов.
Отмечается, что расходы на помощь развивающимся странам вырастет с €9,4 млрд до €10,2 млрд, а на социальные нужды — с €139,2 млрд до €145,3 млрд
В июне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна не сможет в течение 10 лет повысить расходы на оборону до 2% ВВП.