Контролю над вооружениями предрекли кризис

Американский эксперт предрекла кризис системы контроля над вооружениями

Вице-президент некоммерческой организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) Лаура Холгейт заявила, что если тенденция, заложенная выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности сохранится, то в течение пяти лет мир столкнется с кризисом в области контроля над вооружениями.

"Если ситуация будет развиваться в этом направлении, я предполагаю, что мы столкнемся с серьезным кризисом в области контроля над вооружениями и впоследствии в области глобальной безопасности в течение следующих пяти лет", — заявила она в ходе своей лекции в МГИМО.

По ее оценке, сам по себе этот шаг США вызовет "череду негативных последствий для США, России , Европы и мира", в частности "разрушение договора РСМД привело бы к риску возникновения затратной и опасной гонки вооружений, и, так как это может существенно повысить риск несчастного случая или ошибки в расчетах, это может привести к ядерной эскалации".

Эксперт также отметила, что выход из ДРСМД и возможные последующие шаги Вашингтона могут не только спровоцировать ответные действия Москвы, но и внести раскол в ряды союзников США.

"Если бы США предложили разместить ракеты средней дальности в Европе, это разделило бы НАТО и вновь создало бы для России стимул ответить на это размещением собственных ракет", — добавила Холгейт.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.