Ещё
Контролю над вооружениями предрекли кризис
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский эксперт предрекла кризис системы контроля над вооружениями 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: CC0 / U.S. Army /
Вице-президент некоммерческой организации "Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) Лаура Холгейт заявила, что если тенденция, заложенная выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности сохранится, то в течение пяти лет мир столкнется с кризисом в области контроля над вооружениями.
"Если ситуация будет развиваться в этом направлении, я предполагаю, что мы столкнемся с серьезным кризисом в области контроля над вооружениями и впоследствии в области глобальной безопасности в течение следующих пяти лет", — заявила она в ходе своей лекции в МГИМО.
По ее оценке, сам по себе этот шаг США вызовет "череду негативных последствий для США, России, Европы и мира", в частности "разрушение договора РСМД привело бы к риску возникновения затратной и опасной гонки вооружений, и, так как это может существенно повысить риск несчастного случая или ошибки в расчетах, это может привести к ядерной эскалации".
Эксперт также отметила, что выход из ДРСМД и возможные последующие шаги Вашингтона могут не только спровоцировать ответные действия Москвы, но и внести раскол в ряды союзников США.
"Если бы США предложили разместить ракеты средней дальности в Европе, это разделило бы НАТО и вновь создало бы для России стимул ответить на это размещением собственных ракет", — добавила Холгейт.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выйдет из договора о ракетах средней и меньшей дальности. По его словам, Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.
"Инициатива по сокращению ядерной угрозы" (NTI) — некоммерческая организация, созданная по инициативе американского сенатора Сэма Нанна и основателя телесети CNN Теда Тернаера. Организация занимается разработкой и осуществлением проектов в области ядерной безопасности, программами по снижению ядерной, биологической и химической угроз.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве143
Умер Николай Румянцев62
НАТО утопила фрегат за полмиллиарда долларов312
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной1034
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках5
Видео
01:30
Дознавательница из Уфы отказалась от полиграфа
Происшествия
00:50
«За мальчика как-то некрасиво»: Видео признания в двойном убийстве
Происшествия Криминал
03:33
Пока вы спали: Как зарабатывают миллионы на покойниках
Общество
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
03:23
Аллегрова отменила три концерта
Шоу-бизнес Другое
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:38
Умер Николай Румянцев
Шоу-бизнес Другое
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение