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Российские истребители четыре раза вылетали на перехват
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Российские истребители совершили четыре вылета на перехват 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
На неделю российские истребители четырежды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы страны, сообщили в Министерстве обороны.
Такие данные опубликованы в инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда» — официальном печатном органе Минобороны.
В материалах военного ведомства сказано, что воздушную разведку вели 16 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.
Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 161 летную смену на 68 аэродромах.
Добавим, 6 ноября патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе.
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