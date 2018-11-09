Российские истребители четыре раза вылетали на перехват

Российские истребители совершили четыре вылета на перехват

На неделю российские истребители четырежды поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы страны, сообщили в Министерстве обороны.

Такие данные опубликованы в инфографике, опубликованной в газете «Красная звезда» — официальном печатном органе Минобороны

В материалах военного ведомства сказано, что воздушную разведку вели 16 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Отмечено, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 161 летную смену на 68 аэродромах.

Добавим, 6 ноября патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе.