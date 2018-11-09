Ещё
В США сочли войну в Сирии «счастливой» для России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американский эксперт оценил пользу для России от военной операции в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Российские военные получили ценный опыт в Сирии, пишет National Interest со ссылкой на эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана.
По его словам, Сирия стала местом, преобразовавшим российские вооруженные силы. Также Кофман назвал сирийский конфликт "счастливой войной" для России, поскольку он дал ее военным огромный опыт и инновации. Так, по оценке эксперта, примерно две трети тактических авиационных средств страны были задействованы над территорией Арабской Республики. Кроме того, подчеркнул он, все слои российской оборонки от рядовых до высших офицерских чинов получили ценные знания о современных методах боевых действий и разработали новые идеи, которые можно будет использовать в случае новых вооруженных конфликтов.
Помимо этого, добавил Кофман, контртеррористическая операция в Сирии показала России ее недостатки, в частности, была выявлена необходимость приобретения боеприпасов малого калибра, боеприпасов, применяемых вне зоны воздействия средств поражения противника, большей дальности, а также приобретения большего количества комплексов артиллерийского управляемого вооружения. Также, по мнению эксперта, стране следует решить споры между службами, чтобы действовать в едином ключе.
Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство*" и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены.
В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Последние новости
Раскрылось: кто стоит за историей с фото в колонии Цеповяза Европа начала решать "украинскую проблему РФ": цена — 15 миллиардов Империи наносят ответный удар: РФ, Индия и Китай отказались от доллара
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую «Мертвую руку» признали бесполезной646
Галкин отреагировал на слова Пугачевой о болезни48
«Россия пытается захватить новые территории Украины»51
Шик воровской России 90-х63
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания1107
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
01:18
Соседка жестоко убитых матери и сына сделала заявление
Происшествия
00:23
Названо число жертв калифорнийского расстрела
В мире Происшествия
05:22
Ефремов отреагировал на желание лишить его звания
Общество Другое
03:21
Эффектная погоня двух Т-72 за Т-80 попала на видео
Оружие Армия
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение