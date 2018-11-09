В США сочли войну в Сирии «счастливой» для России

Американский эксперт оценил пользу для России от военной операции в Сирии

Российские военные получили ценный опыт в Сирии , пишет National Interest со ссылкой на эксперта Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана

По его словам, Сирия стала местом, преобразовавшим российские вооруженные силы. Также Кофман назвал сирийский конфликт "счастливой войной" для России , поскольку он дал ее военным огромный опыт и инновации. Так, по оценке эксперта, примерно две трети тактических авиационных средств страны были задействованы над территорией Арабской Республики. Кроме того, подчеркнул он, все слои российской оборонки от рядовых до высших офицерских чинов получили ценные знания о современных методах боевых действий и разработали новые идеи, которые можно будет использовать в случае новых вооруженных конфликтов.

Помимо этого, добавил Кофман, контртеррористическая операция в Сирии показала России ее недостатки, в частности, была выявлена необходимость приобретения боеприпасов малого калибра, боеприпасов, применяемых вне зоны воздействия средств поражения противника, большей дальности, а также приобретения большего количества комплексов артиллерийского управляемого вооружения. Также, по мнению эксперта, стране следует решить споры между службами, чтобы действовать в едином ключе.

Вооруженный конфликт между правительством и вооруженной оппозицией в Сирии продолжается с 2011 года. Кроме того, с 2014 года в стране ведется борьба с группировкой "Исламское государство*" и другими террористическими группами. На данный момент крупномасштабные боевые действия против них завершены.

В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается под эгидой ООН на площадках Астаны и Женевы, а также в Сочи, где в январе было принято решение о создании конституционной комиссии по подготовке нового основного закона Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация.