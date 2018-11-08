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БМП-3 будут стрелять «Баснями»
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БМП-3 будут стрелять «Баснями» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Осколочно-фугасный снаряд, предназначенный для орудия 2А70, представили на Международной выставке оборонных технологий и военной техники INDO DEFENCE EXPO & FORUM-2018 в Джакарте (Индонезия).
О новинке сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу концерна "Техмаш". В его состав входит НИМИ имени В. В. Бахирева, который разработал боеприпас.
"Ключевой экспонат экспозиции — 100-мм выстрел 3УОФ17 "Басня" с осколочно-фугасным снарядом 3ОФ32 к орудию — пусковой установке 2А70 (БМП-3)", — заявили в пресс-службе концерна.
По словам управляющего директора компании Николая Семененко, на вооружении индонезийской армии находится более 50 российских БМП-3. Поэтому страна заинтересована в самостоятельном производстве снарядов для них.
В свою очередь НИМИ имени В. В. Бахирева нацелено на сотрудничество с Индонезией в этой сфере. Здесь возможны разные форматы: совместная разработка, поставка готовых боеприпасов и модернизация ранее поставленных боеприпасов.

Справка "РГ"

Боевая гусеничная бронемашина БМП-3 разрабатывалась курганским Специальным конструкторским бюро машиностроения с 1977 по 1983 год. В 1987 году ее приняли на вооружение. Для своего времени БМП стала революционной, превзойдя по многим параметрам британские и американские бронемашины. Она отличалась высокой маневренностью, огневой мощью и способностью стрелять с воды.
В настоящее время создано несколько модернизированных модификаций БМП-3. Среди них, "Драгун" и "Деривация".
БМП-3 вооружена пушкой / пусковой установкой 2А70 скорострельностью 10 выстрелов в минуту, ПТУР 9К116-3, автоматической 30-мм пушкой 2А72, пулеметами ПКТ 7,62х54:2.
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