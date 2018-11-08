Разрывной «Молот»: на Украине назвали причину постоянных взрывов миномета

В числе факторов названо нарушение порядка проведения стрельб личным составом. В прокуратуре в то же время опровергли версию закупки некачественных минометов

Военная прокуратура Центрального региона на странице в социальной сети Facebook опубликовала заключение следствия по факту разрыва минометов «Молот». Причиной инцидентов назвали двойное заряжание.

Также в числе факторов названо и нарушение порядка проведения стрельб личным составом. В прокуратуре в то же время опровергли версию закупки некачественных минометов.

В настоящее время идет судебная экспертиза. Проверяется техническое состояние минометов, а также их соответствие тактико-техническим характеристикам и возможность безопасного использования в ходе боевых действий.

Также проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств, находящихся в распоряжении минобороны Украины.

В июле текущего года в ходе тактических учений на полигоне в Ровенской области произошел взрыв «Молота» — погибли трое военных, еще девять получили ранения. Затем еще спустя два месяца на территории Донецкой области двое военных пострадали при взрыве этого миномета.