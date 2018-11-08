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На Украине назвали причину постоянных взрывов миномета
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Разрывной «Молот»: на Украине назвали причину постоянных взрывов миномета 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
В числе факторов названо нарушение порядка проведения стрельб личным составом. В прокуратуре в то же время опровергли версию закупки некачественных минометов
Военная прокуратура Центрального региона на странице в социальной сети Facebook опубликовала заключение следствия по факту разрыва минометов «Молот». Причиной инцидентов назвали двойное заряжание.
Также в числе факторов названо и нарушение порядка проведения стрельб личным составом. В прокуратуре в то же время опровергли версию закупки некачественных минометов.
В настоящее время идет судебная экспертиза. Проверяется техническое состояние минометов, а также их соответствие тактико-техническим характеристикам и возможность безопасного использования в ходе боевых действий.
Также проводится аудит по рациональному использованию бюджетных средств, находящихся в распоряжении минобороны Украины.
В июле текущего года в ходе тактических учений на полигоне в Ровенской области произошел взрыв «Молота» — погибли трое военных, еще девять получили ранения. Затем еще спустя два месяца на территории Донецкой области двое военных пострадали при взрыве этого миномета.
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