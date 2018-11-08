Спрогнозировано начало ядерной войны РФ с США

Эксперт спрогнозировал начало ядерной войны России с США

Потенциальная война между Россией США может начаться с применения обычного оружия, и через продолжительное время — от нескольких суток до месяца и более — будет использовано ядерное оружие, написал в статье для "Военно-промышленного курьера" военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков

По его мнению, непосредственным признаком того, что США будут готовы к удару, станет отзыв посла и сотрудников дипмиссии. Также у российских границ могут развернуть войска под видом учений и создать ударные группировки ВМС в районах, позволяющих нанести удары по территории страны.

Подобные действия возможного агрессора, по мнению эксперта, дадут России время на упреждающие меры, например, нанесение превентивного удара неядерным оружием по районам базирования нацеленных на Россию баллистических и крылатых ракет. Для этого Москва может задействовать комплексы "Калибр", Х-101 и "Кинжал".

Помимо этого, в связи с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности автор предлагает расширить разработать и принять на вооружение баллистические ракеты средней дальности с ядерными боеголовками, чтобы расширить потенциал ядерного сдерживания. По словам эксперта, советские наработки помогут создать такое оружие быстро и с минимальными затратами.