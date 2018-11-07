В России начали разработку мощнейшего бомбардировщика

В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Его разработка находится на особом контроле министра обороны России Сергея Шойгу.
В июле замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что ПАК ДА построят с применением стелс-технологий, а Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, заявлял, что активная фаза проектирования ПАК ДА начнется в 2018 году, а испытания начнутся на рубеже 2023-2024 годов.