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В России начали разработку мощнейшего бомбардировщика
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В России началась разработка перспективного бомбардировщика 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: Минобороны РФ
В России началась разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Его разработка находится на особом контроле министра обороны России Сергея Шойгу.
В июле замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что ПАК ДА построят с применением стелс-технологий, а Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, заявлял, что активная фаза проектирования ПАК ДА начнется в 2018 году, а испытания начнутся на рубеже 2023-2024 годов.
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