Уникальный военный учебник обнаружили в библиотеке РГО

Трактат «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» нашли при оцифровке редкого фонда библиотеки РГО.

В библиотеке Русского географического общества нашли написанный в XVII веке трактат «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Его обнаружили при оцифровке редкого фонда библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба РГО.

В заявлении говорится, что находка — это фолиант в переплете из телячьей кожи на церковнославянском языке. Тутульный лист у книги отсутствовал, а заголовок на старой каталожной карточке был обозначен как «Предисловие к добродетельному читателю» с указанием года — 1647. Именно поэтому сотрудники библиотеки раньше не могли найти это издание.

На обнаруженном раритете есть владельческая надпись, которая принадлежала князю Александру Лобанову-Ростовскому, а также штамп поступления в библиотеку — 1874 год.

В ходе исследования выяснилось, что в распоряжении библиотекарей оказался переведенный с голландского языка трактат по военному искусству Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», в котором описаны оружейные и тактические приемы пехотинцев XII века. Книга содержит 32 рисунка с изображением 67 фигур, в том числе 143 упражнения и приема с мушкетом.