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Уникальный военный учебник обнаружили в библиотеке РГО
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Уникальный военный учебник обнаружили в библиотеке РГО 

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Фото: wikipedia.org
Трактат «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей» нашли при оцифровке редкого фонда библиотеки РГО.
В библиотеке Русского географического общества нашли написанный в XVII веке трактат «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Его обнаружили при оцифровке редкого фонда библиотеки. Об этом сообщила пресс-служба РГО.
В заявлении говорится, что находка — это фолиант в переплете из телячьей кожи на церковнославянском языке. Тутульный лист у книги отсутствовал, а заголовок на старой каталожной карточке был обозначен как «Предисловие к добродетельному читателю» с указанием года — 1647. Именно поэтому сотрудники библиотеки раньше не могли найти это издание.
На обнаруженном раритете есть владельческая надпись, которая принадлежала князю Александру Лобанову-Ростовскому, а также штамп поступления в библиотеку — 1874 год.
В ходе исследования выяснилось, что в распоряжении библиотекарей оказался переведенный с голландского языка трактат по военному искусству Иоганна Якоби фон Вальхаузена «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей», в котором описаны оружейные и тактические приемы пехотинцев XII века. Книга содержит 32 рисунка с изображением 67 фигур, в том числе 143 упражнения и приема с мушкетом.
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