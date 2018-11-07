Порошенко назвал армию Украины «сильнейшей в Европе»

Петр Порошенко заявил, что гордится созданием сильнейших в Европе вооруженных сил.

Петр Порошенко заявил, что гордится «сильнейшей в Европе» украинской армией. Его слова приводят «Известия»

Порошенко выступил на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», где рассказал о достижениях вооруженных сил Украины.

«Я очень горжусь, что мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом», — сказал он.

Говоря об успехах украинской армии, Петр Порошенко, очевидно, имел ввиду недавнее исследование Business Insider. Пятого ноября интернет-портал опубликовал рейтинг из 25 сильнейших армий Европы. На первом месте оказались Вооруженные Силы России. Далее следовали ВС Франции, Великобритании, Турции, Германии, Италии, Испании, Польши и Греции. Украина тоже вошла в рейтинг, замкнув десятку лидеров.