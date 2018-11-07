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Порошенко назвал армию Украины «сильнейшей в Европе»
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Порошенко назвал армию Украины «сильнейшей в Европе» 

ТК «Звезда» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Петр Порошенко заявил, что гордится созданием сильнейших в Европе вооруженных сил.
Петр Порошенко заявил, что гордится «сильнейшей в Европе» украинской армией. Его слова приводят «Известия».
Порошенко выступил на конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед», где рассказал о достижениях вооруженных сил Украины.
«Я очень горжусь, что мы создали такие Вооруженные силы, которые являются сильнейшими в Европе. Я горжусь этим вместе со всем украинским народом», — сказал он.
Говоря об успехах украинской армии, Петр Порошенко, очевидно, имел ввиду недавнее исследование Business Insider. Пятого ноября интернет-портал опубликовал рейтинг из 25 сильнейших армий Европы. На первом месте оказались Вооруженные Силы России. Далее следовали ВС Франции, Великобритании, Турции, Германии, Италии, Испании, Польши и Греции. Украина тоже вошла в рейтинг, замкнув десятку лидеров.
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