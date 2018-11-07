В Польше стартуют крупные учения НАТО Anakonda

Крупные военные учения НАТО Anakonda-2018 начинаются в Польше в среду.

Для польских вооруженных сил они станут крупнейшими маневрами в 2018 году.

Заявленная цель учений — интеграция национальных и союзных командных структур и войск для достижения способности вести стратегическую оборонительную операцию в условиях обычных и гибридных угроз. Их особенность — отработка взаимодействия военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

В Anakonda-2018 будут участвовать военнослужащие из десяти стран НАТО, а также командные структуры альянса.

По официально информации, на территории Польши в учениях будут принимать участие около 12,5 тысяч военнослужащих, еще около 5 тысяч — в Эстонии , Литве и Латвии и в акватории Балтийского моря. Общее количество солдат, находящихся на территории проведения учений, составит около 100 тысяч.

Будут задействованы 5 тысяч единиц различной техники, 45 кораблей, 150 самолетов и вертолетов.

Ареной учений станут военные полигоны Польши и стран Балтии, международное воздушное пространство и акватория Балтийского моря. Впервые в истории учения Anakonda будут проводиться на территории Эстонии, Литвы и Латвии.

Главная фаза учения будет разделена на два этапа: LIVEX — учение войск 7-16 ноября и CPX — командно-штабное учение с 26 ноября до 6 декабря. Переброска и сосредоточение войск для участия в учениях начались еще в сентябре.

Среди элементов учений запланированы организация переправы через Вислу, тренировки боевой авиации по базированию на автомобильных дорогах и освобождение захваченного морского судна. Отдельные эпизоды учений будут организованы в городской среде — в Белостоке, Хелме и Велбарке. Впервые на этих учениях отработают принудительное отселение гражданского населения из зоны боевых действий. Такая тренировка пройдет в граничащем с Белоруссией Белостоке.

Польские военные руководители заявляют, что учения не направлены против какого бы то ни было государства. Однако многие военные эксперты сходятся во мнении, что Anakonda — 2018 является ответом НАТО на белорусско-российские учения "Запад-2017". В Польше эти учения вызвали широкий резонанс, в том числе обвинения в подготовке к захвату Польши.