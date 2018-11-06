Малый ракетный корабль ЧФ возвращается в Севастополь 

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
В настоящее время корабль проходит проливы Дарданеллы и Босфор, направляясь в Чёрное море.
В Средиземном море он выполнял задачи межфлотского учения. Экипаж, в частности, отработал ведение боя одиночным кораблём по надводным и воздушным целям.
Ранее «Новый Севастополь» передавал, что подлодка «Краснодар» Черноморского флота отработала погружение на глубину, превышающую 240 м.