Военный самолет США заметили вблизи Петербурга

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Военный самолет США провел разведку рекордно близко к Петербургу 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Фото: Reuters
Патрульный противолодочный самолет военно-морских сил США во вторник, 6 ноября, совершил разведывательный полет на рекордно близком расстоянии от морских границ Ленинградской области на Финском заливе, свидетельствуют данные западных авиационных ресурсов.
Американский самолет, способный вести радиотехническую разведку на большую глубину территории противник, во время выполнения задания в воздушном пространстве над Финляндией, в частности, приближался к российскому острову Гогланд на Финском заливе на расстояние приблизительно 19 километров, а также к району Петербурга Кронштадту — на расстояние 169 километров и Выборгу — на 126 километров, передает «Интерфакс».
Самолет ВМС США замечен вблизи Керченского пролива
В понедельник командование военно-морских сил Соединенных Штатов пожаловалось на то, что российский истребитель Су-27 якобы «небезопасно перехватил» американский самолет-разведчик над Черным морем. В Минобороны России ранее не раз подчеркивали, что полеты российских самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
По данным военного ведомства, за прошлую неделю российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
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