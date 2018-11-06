Лавров отреагировал на НАТО у границ России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Испании Жозепом Боррелем заявил, что военная активность НАТО у российских границ не может оставаться без ответа.
«Вы упомянули военную активность НАТО на наших границах. Да, конечно, это нас беспокоит, это создаёт реальную угрозу безопасности Российской Федерации, это грубо нарушает основополагающий акт Россия—НАТО, которым предписано не размещать на территории новых членов на постоянной основе существенные боевые силы», — отметил он.
Лавров напомнил, что в настоящее время в странах Балтии развёрнуты соответствующие бригады, а также наблюдается «создание „американских объектов противоракетной глобальной системы обороны в Румынии“ и Польше.
»Польские руководители выступили с инициативой на постоянной основе разместить дивизию Соединённых Штатов на своей территории, создав там базу», — добавил он.
Он также отметил, что не может не тревожить объявленное намерение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
«Ясно, что все шаги, которые предпринимают наши натовские соседи в направлении наращивании своей военной инфраструктуры, военного присутствия на границах с Российской Федерацией, не могут оставаться без ответных, прежде всего, технических мер. Но это не значит, что мы заинтересованы в эскалации напряжённости», — указал министр.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что активность НАТО у российских границ России достигла небывалого уровня.