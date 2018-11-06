Стало известно, как секреты Су-57 продавались агенту Моссада

Пресс-секретарь юридического бюро «Команда 29» Екатерина Аренина рассказала подробности дела работника хабаровского оборонного предприятия Романа Дмитриева , осужденного за госизмену; он раскрыл секретные сведения о самолетах Су-35 и Су-57, которые через него получал агент Моссада.

Год назад стало известно, что сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса осужден на 4,5 года колонии строгого режима за похищение информационных материалов, составляющих государственную тайну, и передачу их иностранцу, передает ТАСС

Аренина рассказала, что речь идет о Романе Дмитриеве. Он заключил досудебное соглашение, дело было рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств. «Команда 29» выяснила, что Дмитриев оставил на портале airforce.ru 230 комментариев, которые посвящены самолетам, выпущенным на КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина). В трех из 230 сообщений содержалась государственная тайна.

«В приговоре указаны его сообщения, которые посчитали секретными, все они до сих пор доступны на форуме. К гостайне отнесли, например информацию об экспорте самолетов Су-35 и Су-57 в КНР в 2016-2020 годах, его сообщения содержат минимум информации: бортовые номера самолетов, их количество и страна, в которую их планируется поставить», — отметила Аренина.

По ее словам, Дмитриев устроился на КнААЗ в 2013 году. Сначала работал слесарем, затем потом получил повышение и стал технологом в цехе по изготовлению трубопровода. Он имел третью, самую низкую, форму допуска к гостайне.

Также в уголовном деле говорится о том, что Дмитриев передал секретную информацию проживающему в Израиле 68-летнему бывшему российскому летчику Михаилу Цайгеру. Осужденный опознал в нем агента Моссада. Следствие установило, что Моссад использует адрес Цайгера, передает «Интерфакс»

«Осознав, что Моссад платить не собирается, Дмитриев разместил секретные сведения на форуме, надеясь найти новых покупателей из иностранной разведки», — сообщила Аренина.

По ее словам, чтобы понять, как Дмитриев получил секретные документы, возбудили еще одно дело в отношении другого сотрудника завода, поделившегося документами в корпоративной сети. Аренина предполагает, что дело было прекращено или не дошло до суда.

Ранее во вторник стало известно, что официальное обвинение в госизмене предъявлено военному эксперту Владимиру Неелову.