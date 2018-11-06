В Пентагоне оценили потенциал России до 2035 года 

Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для США, как Китай в 2025-2035 годах, поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал. Такое мнение высказал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.
«Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов — ориентир, по которому мы оцениваем свою способность выполнять свои функции на тот момент, — то мы способны будем добиться больших возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же уровне то, что она делает сейчас. Там снижаются демографические и экономические показатели. И я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как Китай», — сказал генерал в ходе выступления в университете Дьюка, которое транслировалось на сайте Пентагона.
Его слова цитирует РИА Новости. По мнению Данфорда, у Китая больше возможностей для наращивания своего потенциала.
«То, что они сделали с точки зрения наращивания своего военного потенциала за последние несколько лет, по моему мнению, они продолжат это… Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться», — добавил Данфорд.
В сентябре министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для своей страны.