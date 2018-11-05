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Иран начал военные учения после санкций США
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Назван доход свердловской чиновницы

Иран начал военные учения после санкций США 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: AP
Иранские военные начали крупные учения «Велайет-97» во время начала действия новых санкций Соединенных Штатов против страны.
Иранская армия и Корпус стражей исламской революции (КСИР) в течение двух дней занимаются отработкой маневров, сообщил телеканал «Ас-Сумария», передает ТАСС.
Учения проходят на территории центральной, северной и западной частях Ирана. По тем же данным, были успешно опробованы военные разработки страны, включая ПВО «Хордар-3» и ЗРК «Талаш».
Санкции США против Ирана, приостановленные в 2015 году после ядерной сделки, возобновились пятого ноября.
Госсекретарь США Майк Помпео после начала действия ограничительных мер заявил, что надеется на новое соглашение.
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