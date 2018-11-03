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Названа причина крушения Миг-29М в Египте
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Названа причина крушения Миг-29М в Египте 

Рамблер + ещё 53 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Египте заявили, что истребитель МиГ-29М упал из-за неисправности системы управления. Египетские военные распространили заявление, в котором сообщаются подробности аварии самолета, передает РИА Новости.
Причиной катастрофы МиГ-29М в Египте стали неполадки в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики. По его словам, пилоту удалось катапультироваться, он жив.
«Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета. Пилот спасся», — сказано в заявлении
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
В субботу в Египте выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М. Представители российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что им известно об аварии. В ближайшее время в Египет направят технических специалистов для помощи в расследовании.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в рамках соглашения 2015 года Россия согласилась поставить в Египет 46 истребителей МиГ-29.
МиГ-29 — советский/российский истребитель четвертого поколения.
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