Названа причина крушения Миг-29М в Египте

Причиной катастрофы МиГ-29М в Египте стали неполадки в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики. По его словам, пилоту удалось катапультироваться, он жив.

«Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета. Пилот спасся», — сказано в заявлении

В субботу в Египте выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М. Представители российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что им известно об аварии. В ближайшее время в Египет направят технических специалистов для помощи в расследовании.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в рамках соглашения 2015 года Россия согласилась поставить в Египет 46 истребителей МиГ-29.

МиГ-29 — советский/российский истребитель четвертого поколения.