Названа причина крушения Миг-29М в Египте 

В Египте заявили, что истребитель МиГ-29М упал из-за неисправности системы управления. Египетские военные распространили заявление, в котором сообщаются подробности аварии самолета, передает РИА Новости.
Причиной катастрофы МиГ-29М в Египте стали неполадки в системе управления самолетом, заявил официальный представитель армии арабской республики. По его словам, пилоту удалось катапультироваться, он жив.
«Истребитель потерпел крушение в ходе тренировочного полета в одном из районов проведения тренировок по причине технической неисправности в системе управления самолета. Пилот спасся», — сказано в заявлении
В субботу в Египте выполнении тренировочного полета потерпел аварию истребитель МиГ-29М. Представители российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что им известно об аварии. В ближайшее время в Египет направят технических специалистов для помощи в расследовании.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что в рамках соглашения 2015 года Россия согласилась поставить в Египет 46 истребителей МиГ-29.
МиГ-29 — советский/российский истребитель четвертого поколения.