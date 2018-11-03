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Американский самолёт-разведчик замечен у границ России
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Американский самолёт-разведчик замечен у границ России 

News.ru + ещё 10 2 часа назад
Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Mark Bucher/Wikimedia Commons
У границ Калининградской области был замечен самолёт американских ВВС.
Воздушное судно RC-135V с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Самолёт оказался в воздушном пространстве Польши, следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолётов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась.
Как сообщал News.ru, 28 октября разведывательные самолёты ВВС и ВМС США совершили многочасовые перемещения вдоль побережья Краснодарского края и Крыма. Кроме этого, американский беспилотник в течение почти четырёх часов кружил вдоль линии разграничения в Донбассе. В рамках разведоперации у российских границ на Чёрном море были задействованы стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.
7 октября вблизи Калининградской области был замечен стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, принадлежащий ВВС США. Летательный аппарат одиннадцать часов летал у российских границ.
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