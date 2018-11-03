Американский самолёт-разведчик замечен у границ России

У границ Калининградской области был замечен самолёт американских ВВС.

Воздушное судно RC-135V с бортовым номером 64-14846 вылетело с авиабазы Милденхолл в Великобритании . Самолёт оказался в воздушном пространстве Польши , следует из данных авиационного ресурса PlaneRadar.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолётов и беспилотников вблизи российских границ заметно увеличилась.

Как сообщал News.ru, 28 октября разведывательные самолёты ВВС и ВМС США совершили многочасовые перемещения вдоль побережья Краснодарского края и Крыма. Кроме этого, американский беспилотник в течение почти четырёх часов кружил вдоль линии разграничения в Донбассе. В рамках разведоперации у российских границ на Чёрном море были задействованы стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk ВВС США и патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon.

7 октября вблизи Калининградской области был замечен стратегический беспилотник RQ-4B Global Hawk, принадлежащий ВВС США. Летательный аппарат одиннадцать часов летал у российских границ.