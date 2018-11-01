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Российские бомбардировщики обеспокоили НАТО
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Российские бомбардировщики обеспокоили НАТО 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: nsn.fm
Два российских бомбардировщика Ту-160 обеспокоили НАТО на учениях «Единый трезубец». Великобритания в результате подняла в воздух свои истребители, которые сопровождали самолеты России, пишет RT.
Минобороны России в среду сообщило о плановом полете двух военных самолетов над Баренцевым и Норвежским морями. Там отметили, что воздушные судна в ходе 10-часового полета не нарушали границ других государств, совершая его в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
Кроме того, Россия предупредила о предстоящих полетах с 1 по 3 ноября над Норвежским морем, а также о том, что ВМФ России проведет учебные полеты с ракетными стрельбами с 6 по 9 ноября в Баренцевом море и международных водах севернее Норвегии.
Ранее президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук РФ Владимир Прохватилов заявил в эфире НСН, что с вступлением в НАТО Киева и Тбилиси круг недружественного союза вокруг России сузится.
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