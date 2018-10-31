Госдеп отчитается о соблюдении РФ закона о химоружии

Госдеп отчитается о соблюдении Россией закона о химоружии

Госдепартамент США до 6 ноября должен представить конгрессу заключение о том, соблюдает ли Россия условия закона США , заявил в среду журналистам заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

"К 6 ноября госдеп должен представить конгрессу заключение, соблюдает ли Россия условия закона о химическом оружии", — сказал он.

В случае отрицательного заключения госдеп будет обязан ввести санкции второго этапа в связи с делом Скрипалей после консультаций с конгрессом, добавил Палладино.

Он напомнил, что среди условий после введения первого этапа санкций были требования в течение 90 дней дать обещания никогда не использовать химическое оружие, а также предоставить международным специалистам доступ на химические объекты для инспектирования.

В преддверии саммита ЕС в середине октября министры иностранных дел одобрили на переговорах в Люксембурге новый рамочный механизм санкций в связи с применением и распространением химоружия. Источники в структурах ЕС ранее заявляли, что ЕС обсуждает также возможность разработки аналогичного механизма в рамках стратегии по противодействию киберугрозам, в том числе в контексте обвинений в адрес РФ в попытке кибератаки против ОЗХО

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

Позже постоянный представитель Великобритании в ОЗХО Питер Уилсон заявил, что Лондон и его союзники будут работать над обновлением санкций за применение химоружия, агрессию в киберпространстве и нарушение прав человека.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что данное заявление сделано перед сессией ОЗХО, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.