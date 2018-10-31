Объяснен провал в создании российского беспилотника

Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk

Заморозка проекта российского тяжелого ударного летательного беспилотника вызвана нехваткой средств на высокотехнологичную микроэлектронику, пишет еженедельник «Звезда».

«Нехватка отвечающих современным требованиям отечественных микропроцессоров, датчиков, программных продуктов — все это недавно поставило крест на перспективном проекте тяжелого ударно-разведывательного беспилотника», — пишет издание.

Летные испытания первого прототипа-демонстратора «Альтаир» (бортовой номер 01) начались в июле 2016 года. В мае 2017-го был продемонстрирован второй прототип дрона (02). На разработку «Альтаира» российские военные потратили более трех миллиардов рублей, однако в октябре текущего года проект свернули. Беспилотник должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности, американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.

Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток.