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Объяснен провал в создании российского беспилотника
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Объяснен провал в создании российского RQ-4 Global Hawk 

Lenta.ru 55 минут назад
Заморозка проекта российского тяжелого ударного летательного беспилотника вызвана нехваткой средств на высокотехнологичную микроэлектронику, пишет еженедельник «Звезда».
«Нехватка отвечающих современным требованиям отечественных микропроцессоров, датчиков, программных продуктов — все это недавно поставило крест на перспективном проекте тяжелого ударно-разведывательного беспилотника», — пишет издание.
Летные испытания первого прототипа-демонстратора «Альтаир» (бортовой номер 01) начались в июле 2016 года. В мае 2017-го был продемонстрирован второй прототип дрона (02). На разработку «Альтаира» российские военные потратили более трех миллиардов рублей, однако в октябре текущего года проект свернули. Беспилотник должен был стать российским ответом на западные разработки, в частности, американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk.
Аппарат массой три тонны с размахом крыла 28,5 метра способен нести нагрузку до двух тонн, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров, подниматься на высоту до 12 километров и находиться в автономном полете до двух суток.
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