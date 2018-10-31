Ещё
Российские подлодки вооружили торпедами пятого поколения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские подлодки вооружили торпедами пятого поколения 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Подводный флот России получил на вооружение первые 20 самонаводящихся новейших торпед "Физик-1". Дальность поражения цели — до 50 километров.
Боеприпасы направлены на военно-морские базы в Североморск, Балтийск, Севастополь и Фокино в Приморском крае. Об этом сообщает ТК "Звезда" со ссылкой на данные портала госзакупок.
В 2015 году СМИ сообщали, что новая торпеда принята на вооружение российских ВМФ, и на заводе "Дагдизель" в Каспийске началось серийное производство. В первую очередь ей оснащались субмарины проектов 955 "Борей" и 885 "Ясень".
Напомним, что разработка универсальной глубоководной самонаводящейся торпеды "Физик-1" началась в Ленинграде в 1986 году. Она оснащена боевой частью весом 300 килограммов и комбинированной системой акустического самонаведения, а также допускается телеуправление с борта подлодки. Длина торпеды составляет 7,2 метра, масса — 2200 килограмм.
Напомним, что 2016 году в СМИ появлялись сообщения, что российские оборонщики приступили к разработке торпед пятого поколения под названием "Футляр". Ее дальность достигает 50 километров, скорость хода — более 50 узлов (93 километра в час), стрельбу можно вести с глубины — 400 метров.
Государственные испытания торпеды "Футляр" проходили на озере Иссык-Куль в Киргизии. Серийное производство планировалось развернуть в 2017 году.
Российская Газета: последние новости
Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне Могерини назвала Черное море "европейским" Десантный катер протаранил корабль США изнутри
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вынесли в крови несколько человек»63
Пока вы спали: В Россию пустят миллионы украинцев и белорусов370
Такого не видели три десятилетия116
Падение москвички в ТЦ попало на видео274
Киев поставили на колени в ООН из-за убийства Захарченко658
Видео
00:11
Появилось видео с места аварии с «Адмиралом Кузнецовым»
Происшествия
03:24
Названа причина кровавого конфликта в Антарктиде
Происшествия
05:29
Упавшая с перил ТЦ женщина умерла
Происшествия
00:39
Падение москвички в ТЦ попало на видео
Происшествия
00:23
Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Общество
01:04
ЧП у здания ФСБ в Архангельске оказалось самоподрывом
Криминал Происшествия
05:29
Названы имена разбившихся в московском ТЦ женщин
Происшествия
00:42
Разгневанная толпа потребовала расправы над педофилом
Криминал Происшествия
00:43
«Вынесли в крови несколько человек»
Происшествия Статьи
01:44
Украинский националист исполнил на спор гимн пионеров
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение