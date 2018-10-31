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Названа дата запуска в серию ракет «Сармат»
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Источник: серийное производство ракет «Сармат» начнется в 2021 году 

ТАСС + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" планируется начать в 2021 году, тогда же первый полк с этими ракетами, как ожидается, заступит на боевое дежурство. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
"Срок окончания летно-конструкторских испытаний "Сармата" и принятия его на вооружение — 2021 год. Тогда же должно начаться серийное производство носителей, а на боевое дежурство должен заступить первый ракетный полк в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок", — сказал собеседник агентства.
Первого марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ сообщил о начале "активной фазы испытаний" межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". В июле Минобороны РФ объявило, что постановка комплекса на боевое дежурство "будет проведена в установленные сроки".
Разработанная ГРЦ имени В. П. Макеева (город Миасс) тяжелая МБР шахтного базирования "Сармат" предназначена для замены ракет Р-36М2, которые выпускались ПО "Южный машиностроительный завод" (Украина) до начала 1990-х годов. Как ожидается, первые "Сарматы" поступят в Краснознаменную ракетную дивизию в город Ужур в Красноярском крае. По словам источника ТАСС, в дальнейшем количество пусковых установок в полку будет доведено с двух до штатной численности — шести. Серийным производством новой МБР займется Красноярский машиностроительный завод, который в советское время был ведущим производителем ракет для подводных лодок.
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