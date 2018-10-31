Названа дата запуска в серию ракет «Сармат»

Источник: серийное производство ракет «Сармат» начнется в 2021 году

Серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Сармат" планируется начать в 2021 году, тогда же первый полк с этими ракетами, как ожидается, заступит на боевое дежурство. Об этом сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Срок окончания летно-конструкторских испытаний "Сармата" и принятия его на вооружение — 2021 год. Тогда же должно начаться серийное производство носителей, а на боевое дежурство должен заступить первый ракетный полк в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок", — сказал собеседник агентства.

Первого марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ сообщил о начале "активной фазы испытаний" межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". В июле Минобороны РФ объявило, что постановка комплекса на боевое дежурство "будет проведена в установленные сроки".