Такого не видели три десятилетия

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Учения НАТО идут у границ России 

Рамблер 2 часа назад
С 25 октября по 7 ноября в Норвегии, близлежащих районах Северной Атлантики, а также на Балтике и в воздушном пространстве Швеции и Финляндии проходит активная часть Trident Juncture 2018 — крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО.
В учениях задействовано около 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.
Брюссель утверждает, что манёвры носят оборонительный характер. В Москве же считают, что цель Trident Juncture — отработать ведение боевых действий наступательного характера и обеспечить быстрое перемещение американских войск по территории Европы.
В штабной игре Trident Juncture 2018, которая завершится 24 ноября, задействованы также страны-партнеры НАТО, включающие Украину и Грузию.
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