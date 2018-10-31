Такого не видели три десятилетия

Учения НАТО идут у границ России

С 25 октября по 7 ноября в Норвегии , близлежащих районах Северной Атлантики, а также на Балтике и в воздушном пространстве Швеции Финляндии проходит активная часть Trident Juncture 2018 — крупнейшие после окончания холодной войны учения НАТО

В учениях задействовано около 50 тысяч военнослужащих, 150 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч единиц боевой техники 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии.

Брюссель утверждает, что манёвры носят оборонительный характер. В Москве же считают, что цель Trident Juncture — отработать ведение боевых действий наступательного характера и обеспечить быстрое перемещение американских войск по территории Европы.

В штабной игре Trident Juncture 2018, которая завершится 24 ноября, задействованы также страны-партнеры НАТО, включающие Украину и Грузию.