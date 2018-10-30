Крушение Су-27: Киев уличили во вранье

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Шарий назвал неожиданную причину крушения Су-27 под Винницей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
По мнению журналиста Анатолия Шария, пилот разбившегося в октябре СУ-27 мог захотеть впечатлить представителя нацгвардии США, который находился на борту.
«Итак, мне стала доступна информация с самописцев СУ-27, разбившегося 16 октября 2018 года. По показаниям самописцев, пилот СУ начал крутить бочку на высоте 2 км. Причем, самолет двигался не по прямой, а со снижением. В результате самолет сорвался в штопор и разбился. На момент встречи с землей его скорость была около 1000 км/ч. Поэтому все рассказы украинских СМИ и минобороны о том, что пилоты якобы отводили самолет от села — полная чушь. Все произошло быстро», — написал Шарий на своей странице в Facebook.
Разбившийся на Украине Су-27 был неисправным
По его словам, не ясно, почему пилот допустил скатывание в штопор:
«Бочку смог он провернуть два раза. Возможно, ему просто стало плохо (у Петренко реально был лишний вес), может другие причины — пока непонятно. Комиссия установила, что пилот нарушил полетное задание. Видимо, хотел произвести впечатление на американца своим лихачеством. Что важно — самолет был исправен», — отметил журналист.
Шарий напомнил, что при таких же обстоятельствах под Запорожьем погиб СУ-25 в 2002 году.
«Тогда при облете машины после ремонта пилот так же нарушил полетное задание, начал крутить бочку и зацепился за капонир. Так что обстоятельства аварии уже известны и Украине, и США, но почему-то их не оглашают. У меня все», — подытожил он.
Су-27УБ ВВС Украины разбился 16 октября в Винницкой области в ходе совместных с НАТО учений «Чистое небо». В результате авиакатастрофы погиб военнослужащий США. Позже были выдвинуты версии случившегося.
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