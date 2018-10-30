О чем Шойгу предупредил Европу

Чем грозит выход США из ДРСМД: Шойгу предупредил Европу

Решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет за собой серьезные последствия в первую очередь для Европы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы», — отметил российский министр.

В связи с этим глава оборонного ведомства считает правильным более широкое обсуждение намерений США в рамках Североатлантического альянса Европейского союза , передает ФАН.

Известно, что ДРСМД станет одной из главных тем обсуждения на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая намечена на 11 ноября в Париже, где пройдут мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.

«По-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, тем более в контексте озвученного намерения США выйти из ДРСМД», — пояснял в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США передали российской стороне список вопросов по исполнению Москвой обязательств в рамках ДРСМД. Дипломат отметил, что переданы вопросы были всего лишь за несколько дней до того, как Трамп объявил о намерении выйти из соглашения.

«Американцы через свое посольство в Москве передали в МИД России развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения. Наконец, нам его дали — в ответ на наши просьбы предоставить то, что их беспокоит и на основании чего они делают вывод о нашем несоблюдении договора», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИДа, список вопросов был направлен в Минобороны и другие ведомства. Специалисты должны были изучить претензии Вашингтона и разработать ответы.

Он пояснил, что США должны подтвердить свои обвинения в адрес России спутниковыми снимками. Напомним, Вашингтон заявляет, что Россия в нарушение ДРСМД испытывала ракету 9М729 и дальность испытаний была нелегальной.

«Если они уверены, что мы нарушили дальность, значит, засекли со спутников. Пусть покажут, чтобы мы поняли, о чем они ведут речь», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров указал, что если США решили выйти из ДРСМД, то должны сообщить, что намерены делать в области контроля над вооружением, поскольку бесконтрольность в этом случае недопустима. Глава МИДа добавил, что Россия высказала свои аргументы, поэтому Вашингтон должен их учитывать.

Об этом он написал в твиттере.

По его словам, США начали успокаивать своих союзников в Европе, которых пугает перспектива выхода США из ДРСМД и возвращения Европы к ядерному противостоянию.

«Однако успокоить вряд ли удастся: этим шагом США поставят под угрозу безопасность союзников, но не свою, и отбросят континент на 30 лет назад», — отметил парламентарий.

За день до этого представитель МИД России Андрей Белоусов обвинил США в готовности развязать войну. По словам дипломата, Москва видит намерения Вашингтона и будет защищать свои интересы в этом возможном противостоянии. В частности, отметил Белоусов, о подготовке Штатов к настоящей войне говорит тот факт, что страна готова выйти из ДРСМД.

«У нас есть серьезные отличия от США. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну», — отметил дипломат.

Он также сообщил, что Россия готова защищать свою территориальную целостность, принципы и людей. В ходе заседания ООН Россия вынесла на рассмотрение проект резолюции о ДРСМД. Однако Первый комитет Генассамблеи ООН его отклонил, поскольку 55 стран-участниц проголосовали против российской инициативы. Среди них: США, Великобритания, Канада, Аргентина, Греция, Франция и Украина. «За» высказалось 31 государство, еще 54 — воздержались.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 года. Он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

В целях контроля за выполнением Договора до мая 2001 года сторонами осуществлялись инспекции на местах, в том числе на постоянной основе на проходных пунктах объектов по производству ракет. С 2013 года США стали выдвигать России претензии в нарушении ДРСМД. Американская сторона утверждает, что принятая на вооружение российская КРНБ с индексом 9М729 имеет запрещенную по Договору дальность в диапазоне 500 — 5500 км.

Россия отвергает обвинения со стороны США, указывая на то, что КР 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную по Договору дальность, а значит, она полностью соответствует международным обязательствам Москвы.