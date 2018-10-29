На Урале появятся два ядерных полка с блоками «Авангард»

Со слов источника, каждый полк будет иметь в составе шесть пусковых установок с ракетами УР-100Н УТТХ. Как минимум на 12 таких боеприпасах установят боевые блоки "Авангард". Причем количество воинских частей, подлежащих перевооружению на перспективные гиперзвуковые комплексы, в минобороны Генштабе могут пересмотреть в сторону увеличения. Как говорят военные и промышленники, все будет зависеть от ситуации в мире.

Напомним, что впервые о создании в нашей стране гиперзвукового "Авангарда" в начале марта в Послании Федеральному Собранию рассказал президент Владимир Путин . Тремя месяцами позже во время "Прямой линии" он сообщил: эта система "находится уже в промышленном производстве, и в 2019 году мы планируем ее поставить в Вооруженные силы".

Тогда же стало известно: носителем нового стратегического гиперзвукового оружия будет ракета УР-100Н УТТХ, а в перспективе — тяжелый "Сармат". Для тех, кто не в курсе, поясним: работа над этим стратегическим комплексом близится к завершению. А сам он придет на смену очень надежному, но устаревающему ракетному комплексу Р-36М, больше известному на Западе как "Сатана".

В середине лета успешно завершились так называемые бросковые испытания комплекса "Сармат" с новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. "Было выполнено более 50 задач, что позволило на практике оценить правильность технических и конструктивных решений как в отношении межконтинентальной баллистической ракеты, так и систем и агрегатов пусковой установки, а также всего боевого стартового комплекса в целом", — заявил тогда председатель Военно-научного комитета РВСН Артем Вяткин

Ракету "Сармат" могут оснастить маневрирующим блоком "Авангард", который разгоняется до скорости в 20 "махов" и раскаляется до двух тысяч градусов

Ранее член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский отметил, что благодаря новой конструкции двигателей и новым рецептурам топлива удалось сократить активный участок траектории полета ракеты. То есть она стала менее уязвимой для средств ПРО.

"Сармат" в том числе могут оснастить гиперзвуковым маневрирующим блоком "Авангард", который разгоняется до скорости в 20 "махов" и раскаляется до двух тысяч градусов. Его полет проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. В этом "Авангард" выгодно отличается от традиционных боевых блоков, которые идут к цели по баллистической траектории.

По оценке экспертов, для поражения "Авангарда" требуется не менее 50 противоракет SM-3, что в принципе сводит на нет все попытки его сбить.

— В позиционном районе Домбаровского соединения РВСН (Оренбургская область) выполняются мероприятия по подготовке объектов инфраструктуры для эксплуатации ракетного комплекса "Авангард", проводится проверка его боевых и эксплуатационных характеристик, что обеспечит своевременное принятие комплекса на вооружение", — сообщил заместитель командующего РВСН по вооружению Сергей Пороскун.

Если "Сармат" и "Авангард" — дело пусть недалекого, но все-таки будущего, то зенитные ракетные системы С-300 и С-400 уже сегодня надежно стоят на страже российского неба.

Это в очередной раз подтвердили учения двух полков ПВО Северного флота. На этапе боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области их расчеты выполнили более 30 пусков зенитных ракет "земля-воздух" и успешно поразили все баллистические и динамические цели.