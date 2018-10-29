В Киеве призвали взрывать российские военные склады 

Советник министра внутренних дел Украины Татьяна Черновол выступила с призывом взрывать российские военные склады. Она напомнила, что в последнее время участились случаи взрывов в украинских хранилищах боеприпасов и попыталась связать происходящее с Россией.
«Знаете, такие же склады есть на оккупированной территории, которые стреляют в нас, такие же есть на границе с Украиной с российской стороны, те, что стреляют в нас», — заявила Черновол в эфире программы «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».
При этом она пожаловалась, что не произошло «никакого ответа на диверсии на украинских складах». Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что призыв со стороны Киева взрывать военные склады РФ не имеет под собой основы.
«Эти заявления не несут под собой никакой основы. И самое главное, уже на Западе руководство Украины не воспринимается всерьез», — сказал он РИА Новости.
Парламентарий отметил, что в последнее время руководство Украины во главе с президентом Петром Порошенко делает постоянно неадекватные заявления, в том числе и по Азовскому морю, и по разрыву соглашения о дружбе между Россией и Украиной, а также по другим фактам.