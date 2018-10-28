Раскрыт облик российского боевого вертолета будущего

В интернете появились изображения новейшего российского вертолета, который сможет летать со скоростью 700 км/ч.

Эксперты уже назвали эту винтокрылую машину революцией в мировом вертолетостроении. У вертолета, помимо несущих винтов, будут крылья и шасси, убирающиеся в полете, сообщается на авиационном форуме Airbase

На изображениях из «Конструкторского бюро „Камов“ модель обозначена как „перспективный боевой вертолет“ для российских вооруженных сил. Снимки уже вызвали настоящий фурор у западных специалистов.

Новинка будет оснащена новыми двигателями, внутренними отсеками для оружия и крылом истребителя, пишут иностранные эксперты по авиационной технике.

Ранее сообщалось, что в России разрабатываются вертолеты, летающие со скоростью более 500 км/ч.