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Раскрыт облик российского боевого вертолета будущего
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Раскрыт облик российского боевого вертолета будущего 

Рамблер 2 часа назад
В интернете появились изображения новейшего российского вертолета, который сможет летать со скоростью 700 км/ч.
Эксперты уже назвали эту винтокрылую машину революцией в мировом вертолетостроении. У вертолета, помимо несущих винтов, будут крылья и шасси, убирающиеся в полете, сообщается на авиационном форуме Airbase.
На изображениях из «Конструкторского бюро „Камов“ модель обозначена как „перспективный боевой вертолет“ для российских вооруженных сил. Снимки уже вызвали настоящий фурор у западных специалистов.
Создание проекта скоростного вертолета РФ вышло на финишную прямую
Новинка будет оснащена новыми двигателями, внутренними отсеками для оружия и крылом истребителя, пишут иностранные эксперты по авиационной технике.
Ранее сообщалось, что в России разрабатываются вертолеты, летающие со скоростью более 500 км/ч.
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