Как изменилась армейская авиация России за 70 лет

28 октября 1948 года в Серпухове была сформирована первая эскадрилья, укомплектованная вертолётами. Это событие считается днём рождения армейской авиации, основная задача которой — огневая и транспортная поддержка наземных сил. Винтокрылые машины прекрасно проявили себя при уничтожении танков, бронетехники и артиллерии. С 2015 российская армейская авиация успешно решает задачи в Сирии . О её 70-летней истории и перспективах развития — в материале RT.

Днём создания армейской авиации (АА) принято считать 28 октября 1948 года — в этот день была создана первая авиационная эскадрилья. В её состав включили вертолёты ГМ-1 (Ми-1). На тот момент винтокрылая машина Михаила Миля представляла собой экспериментальный образец. Её государственные испытания начались только 10 сентября 1949 года.

На тот момент вертолёт был абсолютно новым видом военной техники. В конце 1940-х—начале 1950-х годов в СССР отсутствовала необходимая испытательная и производственная база. Однако в короткие сроки советское правительство ликвидировало эту проблему. Разработка и испытания вертолётов проходили в РСФСР, а выпуск Ми-1 и других машин ОКБ имени Миля был развёрнут в социалистической Польше

Вертолёт армейской авиации наносит удар по наземным целям © function.mil.ru

Уже к середине 1960-х годов СССР наряду с США обрёл статус вертолётной державы. Высокие эксплуатационные характеристики продемонстрировали многоцелевая машина Ми-2, военно-транспортные вертолёты Ми-4 и Ми-6. Но настоящая слава пришла к Советскому Союзу после изобретения среднего вертолёта Ми-8, ставшего самой популярной машиной такого рода в мире.

Помимо ОКБ Миля, разработкой вертолётной техники в СССР занималось конструкторское бюро под управлением Николая Камова. Оно специализировалась на создании противолодочных, транспортных и многоцелевых машин для нужд ВМФ.

Фирменный почерк ОКБ Камова — неклассическая соосная схема, которая подразумевает использование двух несущих винтов. Такие машины, в отличие от продукции ОКБ Миля, лишены громоздкой хвостовой балки, крайне уязвимой на театре военных действий (ТВД). Соосная схема считается безопасной и эффективной на малых высотах, но представляет собой более сложный и дорогой механизм. Эксперты отмечают, что она действительно обладает рядом преимуществ, но вместе с тем не лишена недостатков.

«Если говорить про надёжность, то между одновинтовой машиной и детищем Камова существенной разницы нет. Здесь имеет смысл говорить не о соперничестве, а о том, что наша страна является обладательницей двух уникальных вертолётных школ», — отметил в беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов.

«Незаменимые помощники»

Под армейской авиацией подразумевается род войск, который используется для поддержки сухопутных формирований на ТВД. До Второй мировой войны АА состояла из лёгких истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков. Однако оперативно-тактическая авиация далеко не всегда эффективно справлялась с задачами по десантированию солдат, транспортировке грузов и поражению наземных целей.

После победы над нацистской Германией ведущие державы осознали необходимость появления винтокрылых машин, которые могли бы наносить высокоточные удары с малых высот, приземляться в тылу противника, на неподготовленные плацдармы и палубы кораблей.

«Вертолёты очень быстро стали незаменимыми помощниками вооружённых сил. Во-первых, они могут приземляться на необорудованные аэродромы и площадки. Таким образом, эти машины значительно облегчили процесс транспортировки грузов и переброски военнослужащих», — сообщил в беседе с RT кандидат военный наук Сергей Суворов.

Кроме того, вертолёты проявили себя как более эффективное средство поражения танков, бронетехники, а в отдельных случаях — огневых точек противника. В 1970-е годы началась эпоха ударных вертолётов. На вооружение СССР был принят боевой вертолёт Ми-24 взлётной массой 11,5 т (экспортные варианты — Ми-25 и Ми-35).

В 1980-е годы ОКБ Миля представило более совершенный ударный вертолёт — Ми-28. Однако из-за глубокого экономического кризиса 1990-х годов испытания и доработка машины сильно затянулись. Серийное производство ударного вертолёта было развёрнуто на ПАО «Роствертол» (Ростов-на-Дону) в середине 2000-х годов. Сейчас Ми-28 известен широкой публике под названием «Ночной охотник».

В одно время с Ми-28 был создан ударно-разведывательный вертолёт Ка-50. Изящный и одновременно хищный облик этой машины произвёл большое впечатление на современников. В связи с этим детище генерального конструктора ОАО «Камов» Сергея Михеева получило в России прозвище «Чёрная акула», а на Западе — «Вервольф» (оборотень. — RT).

Однако Минобороны не спешило принимать на вооружение эту грозную машину из-за одноместной компоновки. Функции оператора (штурмана) в Ка-50 выполняла передовая на тот момент аппаратура. Но военные настояли на переоборудовании вертолёта, и в середине 1990-х годов эта работа была завершена.

Вертолёт Ка-52 во время боевой операции в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн РИА Новости

25 июня 1997 года состоялся первый полёт двухместного Ка-52 «Аллигатор». Обновлённая машина сохранила хищный облик и все технические преимущества предшественницы, включая потрясающую манёвренность и высокую тяговооружённость. Помимо этого, специалистам удалось увеличить дальность обнаружения и поражения целей до 10 км днём и до 5—6 км в тёмное время суток.

Боевая нагрузка Ка-52 составляет две тонны. Вертолёт может использовать широкий арсенал управляемых и неуправляемых боеприпасов и около десяти разновидностей авиационных бомб. Серийное производство машины началось в конце октября 2008 года на заводе «Прогресс» им. Сазыкина (Приморский край).

Сирийский опыт

Армейская авиация России приняла широкое участие в афганской кампании и антитеррористических операциях на Северном Кавказе. В 2015—2016 годах группировка вертолётов была переброшена в Сирию. Подразделения АА участвовали в боевых действиях, поисково-спасательных операциях, переброске военнослужащих, доставке личного состава и облёте зон деэскалации. В современной России без вертолётов не обходится ни одно учение и ни одна военная операция.

По результатам эксплуатации в сирийских условиях оборонная промышленность и Минобороны РФ определили направления модернизации вертолётного парка. Так, Ми-28 получит обновлённый комплекс радиоэлектронного оборудования и систему управления вооружением. На Ка-52 будет улучшена защита от попадания 23-мм и 57-мм снарядов. Также вертолёт оснастят системой «Гермес-А» со сверхзвуковой управляемой ракетой дальностью до 20 км.

«Исходя из анализа открытой информации о боевом применении в Сирии, можно сделать вывод о том, что с поставленными задачами наша армейская авиация справлялась достойно. Но любой вооружённый конфликт всегда выявляет определённые недочёты в технике и тактике. Я не сомневаюсь, что сирийский опыт оказал положительное влияние на развитие армейской авиации», — заявил RT Сергей Суворов.

26 октября заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин сообщил журналистам, что доля современных образцов авиатехники в российских вооружённых силах превышает 80%. При этом боевой состав АА за последние 5 лет увеличился на 25%. Основу армейской авиации составляют Ка-52, Ми-35М, Ми-28Н, Ми-26 и Ми-8.

Новые скорости

В последние годы конструкторские бюро Миля и Камова разрабатывают проекты высокоскоростных машин Ми-Х1 и Ка-92. Как полагает Дьяконов, для их воплощения в «железо» потребуются новая аэродинамическая схема, более совершенные двигатели и авионика.

Тренировки армейской авиации в ночное время © function.mil.ru

В июне 2017 года глава холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский сообщил, что конструкторы должны создать винтокрылую машину, способную разгоняться до 450 км/ч. По словам топ-менеджера, летающая лаборатория на основе Ми-24 уже смогла достичь скорости порядка 400 км/ч (для сравнения максимальная скорость Ка-52 составляет 300 км/ч, крейсерская скорость — 260 км/ч. — RT).

Как считает эксперт, успех милевцев и камовцев будет во многом зависеть от эффективности кооперации с концерном «Радиоэлектронные технологии» (производитель высокотехнологичного бортового оборудования. — RT) и АО «ОДК-Климов» (выпуск силовых установок. — RT).