Ещё
Россия вооружит Кубу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия вооружит Кубу на 50 миллионов долларов 

Lenta.ru + ещё 11 49 минут назад
Россия предоставит Кубе кредит в размере более 50 миллионов долларов на закупку российской военной техники. Об этом в субботу, 27 октября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Куба назвала дискриминационными санкции в отношении России
По словам собеседников издания, соответствующий пакет соглашений будет подписан в рамках 16-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоится 29-30 октября в Гаване.
«Эта сумма пойдет исключительно на ВТС. Помимо этого соглашения подпишут еще ряд общеэкономических документов и соглашений по линии Минфина, но на них пойдут уже другие средства», — пояснил источник, знакомый с ходом переговоров.
Как рассказал «Коммерсанту» один из источников в сфере оборонной промышленности, на предоставленную сумму Куба сможет закупить бронетанковую технику и авиацию: предположительно, вертолеты, имеющиеся в распоряжении Минобороны России.
«Кроме этого, они будут брать запасные части, инструменты и принадлежности, а также имущество для ранее поставленной техники, и обслуживать, например, Т-62 или БТР-60», — рассказал собеседник издания.
По данным «Коммерсанта», Гавана также планирует закупить промышленное оборудование по отдельным контрактам на коммерческой основе. Как пояснил топ-менеджер одного из предприятий ОПК, в рамках сотрудничества, в частности, может быть реализован проект по стрелковому оружию.
Предыдущее кредитное соглашение в сфере ВТС между Россией и Кубой было заключено в 2009 году, позднее оно дважды продлевалось — в 2010 и 2011 годах. В 2017 году Гавана официально обратилась к Москве с запросом на модернизацию стоящей на ее вооружении техники. При этом глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отмечал, что в ближайшее время возможно заключение прямых коммерческих контрактов или выполнение работ в кредит.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии59
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разгорается новый серьезный европейский кризис157
«Вы не в себе»: Лорак грубо заткнули на «Голосе»74
Армения может получить американское оружие85
Топ-менеджера крупной компании нашли убитой в лесу12
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон71
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
05:55
Россия вооружит Кубу
Армия Оружие
00:50
Грузия запретила рейсы «Победе» и объяснилась
В мире
00:55
Киев принял решение по повышению цены на газ
В мире Украина
00:54
На территорию США обрушился супертайфун «Юту»
США В мире
03:28
Теряет больше России: Украина признала тщетность санкций
В мире Статьи
12:09
«Моя победа — это худшее, что случалось с Россией»
В мире Статьи
02:48
Киев оставит города ЛНР без воды
В мире
00:32
Пашинян осадил помощника Трампа
В мире Кавказ
01:43
На Украине придумали план по Азовскому морю
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение