Ещё
Раскрыты данные о поврежденных ураганом F-22
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе
Минск приготовился включиться в конфликт в Донбассе

Сенатор США раскрыл информацию о поврежденных во время урагана F-22 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Сенатор-республиканец Марко Рубио в письме главе ВВС Хизер Уилсон назвал число поврежденных истребителей F-22 Raptor во время урагана «Майкл».
По словам Рубио, на авиабазе Тиндалл во время шторма оставались 17 истребителей F-22 Raptor, сообщает Military.com. В письме к Уилсон, датированном 22 октября, также сказано, что всего в Тиндалле базировалось 55 истребителей F-22.
Рубио призвал Уилсон как можно скорее отремонтировать поврежденные самолеты.
«Я прошу вас потратить время и усилия на предоставление дополнительного запроса на финансирование Конгрессу, чтобы как можно скорее восстановить и восстановить эти самолеты», — написал Рубио в своем письме.
Журналисты Task and Purpose при этом отмечают, что должностные лица ВВС «неуклонно отказываются отвечать на запросы СМИ» по вопросам об истребителях на протяжении двух недель.
Ранее СМИ сообщали, что в середине октября из-за урагана «Майкл» на базе ВВС США Тиндалл в штате Флорида оказалось повреждено неопределенное количество самолетов, в том числе дорогостоящие стелс-истребители F-22 Raptor.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Израиль отказал России в военной просьбе Болтон рассказал о военной угрозе для России со стороны Китая Путин призвал повысить уровень подготовки российских войск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о готовящихся терактах в Москве246
Путина позвали в Вашингтон550
Вдова Караченцова объяснила изменение места его похорон7
Самолет с Путиным попал в непростые погодные условия139
«Жить хочу»: Шепелев о тайной беседе с Караченцовым17
Видео
03:15
Путин отреагировал на смерть Караченцова
Политика
02:55
Караченцов не смог исполнить свое последнее желание
Шоу-бизнес
03:24
Путина позвали в Вашингтон
Политика
01:05
Жена назвала причину смерти Караченцова
Шоу-бизнес
01:17
Падение двух турчанок под землю попало на видео
В мире Происшествия
03:34
Пока вы спали: Объявлен день жестянщика
Общество
05:36
Опубликовано последнее видео с Караченцовым
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
04:50
Бросившую сына в Щелкове женщину арестовали
Криминал Происшествия
00:48
Школьницы прикурили от Вечного огня и попались
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение