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Армения может получить американское оружие
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Армения задумалась о покупке американского оружия 

Lenta.ru + ещё 8 39 минут назад
Армения может обсудить закупку вооружения у США, если получит от американской стороны выгодное предложение. Об этом в субботу, 27 октября, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передает «Интерфакс».
«Правительство не ограничено ничем. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», — пояснил политик.
Ранее в октябре советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Ереван предложил армянскому правительству закупать американское вооружение вместо российского, писал «Коммерсантъ». По словам советника, предлагаемая США техника «в любом случае лучше, чем российская».
В декабре прошлого года парламент Армении ратифицировал договор с Россией о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на сумму в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства.
В феврале 2016 года Москва выделила Еревану государственный экспортный кредит в размере 200 миллионов долларов на покупку российского оружия. На эти средства Армения закупила пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и другие виды вооружений.
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