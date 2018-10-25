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Израиль отказал России в военной просьбе
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Израиль отказал России в военной просьбе 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: AFP
Власти Израиля ответили отказом на обращение России с просьбой заранее уведомлять Москву о военных операциях Тель-Авива на территории сирийского государства.
Глава минобороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что еврейская армия «не намерена ограничивать свободу своих действий», передает Times of Israel.
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Сейчас Израиль предупреждает Россию о своих военных операциях на территории Сирии за несколько минут до их начала. Москва просила Израиль оповещать об этом заранее.
Ранее появились свидетельства развертывания поставленных Сирии комплексов С-300.
Напомним, поставка Россией в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 завершилась 1 октября. Решение о поставке было принято в ответ на действия Израиля в инциденте с российским Ил-20. Позднее было названо количество поставленных Сирии С-300 и их модификация.
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