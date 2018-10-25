Ещё
Путин поставил военным новую задачу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин поставил военным новую задачу 

Lenta.ru + ещё 1 41 минуту назад
Уровень боевой и оперативной подготовки российских войск должен быть повышен, заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи», — сказал верховный главнокомандующий, отметив, что такие задачи российские военнослужащие уже отрабатывали в ходе крупнейших в истории РФ учений «Восток-2018».
Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, «Россия никому не угрожает и строго соблюдает принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями».
«При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины».
В ноябре прошлого года Путин заявил, что все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. По его словам, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии89
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло33
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей103
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет62
Делавшего кукол из трупов россиянина оставили в психбольнице29
Кубанский «апокалипсис»37
Видео
01:07
Пока вы спали: Паника на Wall Street. Такого не было 7 лет
В мире
00:41
В Сочи обвалился мост на федеральной трассе
Происшествия
01:00
У летевшего из Москвы «Боинга» треснуло стекло
Происшествия
00:45
Кубань под водой: стихия забирает жизни
Происшествия Статьи
04:37
Уцелевшая улика: что скрывал керченский стрелок
Происшествия Статьи
03:31
Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
В мире
02:56
«Быстро и эффективно»: Путин пообещал зеркальный ответ США
Политика Армия
02:20
Сварились заживо: петербуржцев погубил износ сетей
Происшествия
17:38
В Италии оценили визит Конте в Россию
Политика
01:28
Задержана мать найденного в Щелкове ребенка
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение