Путин поставил военным новую задачу

Уровень боевой и оперативной подготовки российских войск должен быть повышен, заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нужно в полной мере учитывать опыт военных операций в Сирии, характер потенциальных угроз, решать все более сложные, многоплановые задачи», — сказал верховный главнокомандующий, отметив, что такие задачи российские военнослужащие уже отрабатывали в ходе крупнейших в истории РФ учений «Восток-2018».

Вместе с тем, как подчеркнул глава государства, «Россия никому не угрожает и строго соблюдает принятые на себя обязательства в сфере международной безопасности и контроля за вооружениями».

«При этом наш долг сделать все необходимое для надежной защиты Родины».

В ноябре прошлого года Путин заявил, что все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы и увеличению объемов производства военной продукции. По его словам, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства.