Пентагону потребовался беспилотный корабль

«Корабли без капитана, капитан без корабля», точь-в-точь как пела группа «Агата Кристи»: американские военные опубликовали тендер на разработку беспилотного военного корабля в рамках проекта Medium Unmanned Surface Vehicle.

Командование американских военно-морских сил опубликовало на сайте госзакупок Министерства обороны США перечень требований к перспективному надводному беспилотному аппарату среднего класса. Он должен быть сравнительно небольшим — от 12 до 50 метров в длину. Палуба корабля должна быть достаточно широкой, чтобы на ней можно было установить два стандартных морских контейнера — 40-футовый и 20-футовый. Максимальная скорость MUSV в штиль должна достигать 24-27 узлов, а крейсерская — не менее 16 узлов. Запас хода должен составлять 4500 морских миль, или 8300 км, автономность плавания — от 60 до 90 суток.

Силовая установка корабля будет работать на дизельном топливе стандарта NATO F-76, чтобы он смог заправляться на военно-морских базах любых европейских союзников США. Мощность двигателя должна составлять от 300 до 500 киловатт. Одно из основных требований Пентагона — обеспечение максимальной автономности беспилотного аппарата. Удалённо управлять им на протяжении всего маршрута должен один оператор, но предусматривается возможность временного размещения на борту небольшой группы военных — до четырёх боевых пловцов или морских пехотинцев, которые при необходимости получат доступ ко всему оборудованию.

На палубе должны быть размещены антенны для приёма дециметровых и миллиметровых волн, а также аппаратура спутниковой связи с оператором, который сможет контролировать обстановку при помощи камер и датчиков на борту. Тем не менее, корабль должен уметь самостоятельно обходить препятствия и не вставать на пути у других судов, избегать отмелей и учитывать прогноз погоды по маршруту. MUSV обязан оставаться на плаву при пятибалльном волнении моря и уверенно передвигаться при трёхбалльном. Кроме того, беспилотник должен быть защищён от захвата абордажной группой вероятного противника.

Компании, которые желают принять участие в разработке беспилотного военного корабля, должны прислать свои проекты до 19 ноября нынешнего года. После выбора подрядчика Министерство обороны США объявит полный список оборудования, которое будет устанавливаться на морской беспилотник, тогда же будет понятно и его предназначение. Скорее всего, он будет выполнять задачи радиоэлектронной борьбы или радиотехнической разведки, отслеживая корабли вероятного противника, а возможность размещения стандартных морских контейнеров может означать наличие на борту вооружения.