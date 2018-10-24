Минобороны отлучит курсантов от интернета

Военное ведомство объявило тендер на лицензии на программное обеспечение для контроля доступа учащихся военных заведений в интернет. Чем обусловлена необходимость в такой слежке?

Российское Минобороны объявило тендер на программы, позволяющие следить за учащимися военных заведений. Заявка размещена на сайте госзакупок 22 октября. Согласно ей, министерство намерено приобрести несколько лицензий на программное обеспечение, чтобы контролировать доступ курсантов и воспитанников в интернет.

Максимальная цена лота — 485 млн рублей. Половина средств будет потрачена в этом году, а половина — в следующем. Закрытый аукцион назначен на 12 ноября. Чем обусловлена необходимость для Минобороны в такой слежке? Отвечает главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин

— Нужно выявлять все нелегальные контакты наших замечательных нынешних военнослужащих в сети, потому что это носит громадные потери репутации, потому что утекает информация, утекает все остальное. Я к этому отношусь спокойно и с пониманием. Да, это так. Ты дал присягу, ты берешь на себя определенные обязательства. Есть определенные требования корпорации. Если ты их нарушаешь, соответственно, ты идешь спокойно на свободу, отстаиваешь права человека, имеешь возможность заводить хоть 40 аккаунтов и из них не вылезать, и снимаешь с себя погоны. Мы, кстати, повторили здесь то, что давным-давно сделали американцы. У американцев вся эта ситуация прошла примерно десять лет назад в очень жестком виде.

— Ну, то есть это все-таки реакция на современные вызовы?

— Не только на вызовы, но и громадный провал современности. Когда я служил, будучи опять же курсантом, не офицером, у нас существовало громадное количество ограничений, которые мы каждый год подписывали. Как офицер войск ПВО, будучи лейтенантом, я вообще не имел права, например, на любые контакты с иностранцами. И, оказываясь в любой компании где-то, где находились иностранцы, я тихонько собирался и уходил. Я, более того, должен был сам об этом контакте доложить. Если бы я не доложил, то были бы серьезные неприятности, потому что иногда тебе просто могли устроить проверку.

Позиции лота Минобороны описаны общими фразами, но в одной из них упоминается о расширении лицензионных прав на использование конкретной программы — InfoWatch Traffic Monitor. Группа компаний InfoWatch недоступна для комментариев. На сайте указано, что группа объединяет российских и зарубежных разработчиков программных продуктов для информационной безопасности, противодействия внешним и внутренним угрозам.

О программе InfoWatch Traffic Monitor заявлено, что это автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников. А также анализирует большие потоки данных любого формата, включая самые сложные и специфические: конструкторскую документацию и чертежи. При этом программа защищает данные на всевозможных устройствах.