Россия закрыла для НАТО Азовское море

Россия заблокирует проход кораблей НАТО в Азовском море

Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, попытки Киева обострить ситуацию в Азовском море и спровоцировать новые антироссийские санкции ударят по самому Киеву.

«Никаких кораблей НАТО в Азовском море не будет. Наша страна будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, в этом ни у кого не должно быть сомнений», — приводит «Известия» слова Аксенова.

Он подчеркнул, что Москва не хочет роста напряженности в Азовском море, поэтому корабли НАТО не будут допущены в данную акваторию для проведения совместных учений с Украиной.