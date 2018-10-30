Россия закрыла для НАТО Азовское море

Россия не пустит корабли НАТО в Азовское море. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По его словам, попытки Киева обострить ситуацию в Азовском море и спровоцировать новые антироссийские санкции ударят по самому Киеву.
«Никаких кораблей НАТО в Азовском море не будет. Наша страна будет жестко и последовательно отстаивать свои национальные интересы, в этом ни у кого не должно быть сомнений», — приводит «Известия» слова Аксенова.
Он подчеркнул, что Москва не хочет роста напряженности в Азовском море, поэтому корабли НАТО не будут допущены в данную акваторию для проведения совместных учений с Украиной.
Ранее News.ru писал о том, что капитан первого ранга ВМС Украины Евгений Лупаков призвал для «возвращения» Азова принимать более радикальные меры. Первым делом, по его словам, Киев должен расторгнуть договор с РФ о совместном использовании моря. Кроме того, необходимо установить линию прохождения украинской морской границы, а также сделать заявление о проведении в этой зоне учений.