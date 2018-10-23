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Болтон о выходе США из ДРСМД: Россия понимает наши мотивы
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Болтон о выходе США из ДРСМД: Россия понимает наши мотивы 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: EPA
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что Россия понимает, по каким причинам Вашингтон хочет выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как передает ТАСС, об этом представитель американской администрации заявил телеканалу CNN.
По его словам, Москва хотела бы, чтобы сохранялся прежний статус-кво, тогда как Вашингтон поясняет, по каким причинам покидает ДРСМД.
В ходе своего двухдневного визита Болтон провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и руководителем отечественного оборонного ведомства Сергеем Шойгу.
Планируется, что он встретится с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, также готовится встреча помощника Трампа по национальной безопасности с президентом РФ Владимиром Путиным.
Визит Болтона имеет особое значение на фоне планов США выйти из ДРСМД, о чем 20 октября заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что Штаты выходят из договора, так как якобы Россия нарушает соглашение. При этом Трамп допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.
Соглашение по ДРСМД было заключено СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.
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