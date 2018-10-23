Болтон о выходе США из ДРСМД: Россия понимает наши мотивы

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон полагает, что Россия понимает, по каким причинам Вашингтон хочет выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как передает ТАСС, об этом представитель американской администрации заявил телеканалу CNN

По его словам, Москва хотела бы, чтобы сохранялся прежний статус-кво, тогда как Вашингтон поясняет, по каким причинам покидает ДРСМД.

Планируется, что он встретится с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым

Визит Болтона имеет особое значение на фоне планов США выйти из ДРСМД, о чем 20 октября заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что Штаты выходят из договора, так как якобы Россия нарушает соглашение. При этом Трамп допустил заключение нового договора о ракетах средней и меньшей дальности с Москвой и Пекином в случае заверений с их стороны о прекращении разработки таких вооружений.

Соглашение по ДРСМД было заключено СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.