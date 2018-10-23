В Санкт-Петербурге спустили на воду «Бурю»

В Санкт-Петербурге спущен на воду малый ракетный корабль нового поколения «Буря»

Поступление в состав ВМФ таких кораблей позволяет флоту значительно повысить эффективность выполнения задач в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане

В церемонии спуска корабля приняли участие начальник управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа капитан 1 ранга Павел Печковский, заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1 ранга Михаил Краснопеев, генеральный директор судостроительного завода Герберт Цатуров, Заместитель генерального директора судостроительного завода «Пелла» Сергей Кухтик, представители администрации Санкт-Петербурга , судостроители, а также руководители проектно-конструкторских организаций.

От имени замминистра обороны РФ Алексея Криворучко судостроителям пожелал новых успехов начальник управления Департамента Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению государственного оборонного заказа капитан 1 ранга Павел Печковский, отметив, что «этап государственных испытаний головного малого ракетного корабля проекта 22800 „Ураган“ проходит с успешными показателями, как по вопросам испытания технических средств, так и по вопросам испытаний оружия».

Выступая на церемонии, заместитель начальника Управления кораблестроения ВМФ России капитан 1 ранга Михаил Краснопеев поздравил судостроителей от имени главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва с созданием нового корабля и пожелал успехов в дальнейшем строительстве серии малых ракетных кораблей проекта 22800.

Капитан 1 ранга Михаил Краснопеев отметил, что «для флота построен корабль, обладающий отличными характеристиками маневренности и управляемости, высокой мореходностью, а также оснащенный надежным высокоточным оружием. Поступление в состав ВМФ таких кораблей позволяет флоту значительно повысить эффективность выполнения задач в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане».

«Наряду со строительством малых ракетных кораблей ведется строительство и принимаются в состав ВМФ большие десантные корабли и фрегаты. Кораблестроительная программа не стоит на месте, как в отношении кораблей малого, так и крупного водоизмещения», — сказал капитан 1 ранга Михаил Краснопеев.

В свою очередь заместитель генерального директора Ленинградского судостроительного завода «Пелла» Сергей Кухтик сказал на церемонии о том, что «судостроители сделают все возможное, чтобы идти в ногу со временем в вопросах выполнения гособоронзаказа, традиционно соблюдая самые передовые подходы к созданию надежных и эффективных кораблей и судов для ВМФ».

В ходе церемонии МРК «Буря» был освящен православным священником.

Строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей Военно-Морского Флота носителями высокоточного оружия.

Справочно:

Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз», МРК проекта 22800 имеют водоизмещение около 800 тонн, скорость — свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей — высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.