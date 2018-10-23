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За активностью курсантов проследят в интернете
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Минобороны решило следить за активностью курсантов в интернете 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минобороны выделит 485 млн рублей на покупку средств контроля доступа курсантов к интернету, объявление о тендере размещено на сайте госзакупок.
Тендер объявлен на «комплексное оснащение Вооруженных сил средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны к ресурсам сети Интернет», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сайт госзакупок.
Оборудование нужно поставить до конца мая 2019 года.
Минобороны готово заплатить 485 млн рублей.
Из всей суммы 71,4 млн рублей выделено на расширение лицензии на использование программы InfoWatch Traffic and Device Monitor, которая выявляет конфиденциальные документы и предотвращает их утечку.
Программа также может быть использована для отслеживания нецелевого использования интернет-ресурсов — компьютерных игр или переписки в соцсетях.
Еще 125 млн рублей будет потрачено на комплекс средств фильтрации при доступе в интернет, 215 млн — на комплекс со спецпроверкой и специальным исследованием компьютеров, который также защищает от утечек информации.
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