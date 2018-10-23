В США военные закупили сотни кружек по 835 долларов

В США военные закупили сотни кофейных кружек по 835 долларов

ВВС США с 2016 по 2018 годы потратили 326 785 долларов на покупку специальных кружек, подогревающих кофе в военных самолетах. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на письмо министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон для сенатора Чарльза Грасли.

Отмечается, что в общей сложности за три года американские военные закупили 391 такую кружку, и в среднем на каждую кружку было потрачено 835 долларов. Кроме того, сообщается, что только для авиабазы Travis в Калифорнии таких кружек было куплено более чем на 56 тысяч долларов.

В ответ на ее письмо представитель авиабазы рассказал, что такая высокая цена на кружки обусловлена тем, что они используются на военных самолетах старой конструкции и уже давно выведены из производства. А более новые модели не могут устанавливаться в старых самолетах.

Позже сенатор Грасли заявил, что такая растрата бюджетных средств является недопустимой, и что в этом вопросе могут помочь 3D-принтеры, которые могут напечатать эти кружки по цене в полдоллара за каждую.

Как сообщает издание, ранее в этом году стало известно, что ВВС США также закупили унитазные крышки для военных самолетов на сумму более 10 тысяч долларов.