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Минобороны определилось с модернизацией Ка-52
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Минобороны определилось с постсирийской модернизацией вертолетов Ка-52 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Минобороны России сформулировало требования к подрядчикам по модернизации вертолета Ка-52 «Аллигатор» по итогам операции в Сирии, сообщили в военном ведомстве.
Опытно-конструкторские работы рассчитаны на два года, сообщают «Известия».
Модернизирована будет броня вертолета — в первую очередь, кабина экипажа, а также гиростабилизированная оптико-электронная система (ГОЭС-451) в носовой части. Увеличат дальность авиационных средств поражения.
В августе появились сведения о том, что характеристики разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» будут улучшены с целью повышения эффективности применения противотанкового управляемого вооружения.
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