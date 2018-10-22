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Порошенко показал новые «Ураганы» армии
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Порошенко показал новые «Ураганы» украинской армии 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Facebook
Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом в своем Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.
«Это — одна из наиболее дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, которые стоят на вооружении наших военных. За 20 секунд "Ураган" может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, которые гарантированно поразят цели на дальности до 35 километров. Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии», — заверил украинский лидер.
«Ураган» — советская реактивная система залпового огня калибра 220 миллиметров. Ее приняли на вооружение в 1975 году.
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