НАТО подготовило «ответ» российским подлодкам, пишут СМИ

Страны-члены НАТО займутся разработкой беспилотных морских систем для противодействия угрозе, исходящей от российских субмарин, пишет Defence News.

В июле страны подписали план о совместном развитии технологий, направленных на борьбу с морскими минами и подводными лотками, сообщает издание со ссылкой на опубликованный в октябре пресс-релиз. "Использование беспилотных систем может стать переломным моментом в гонке морских технологий", — сообщается в релизе.

Отмечается, что совместное использование традиционных морских вооружений и беспилотников должно улучшить "контроль над морями" для стран-членов НАТО.

Всего соглашение подписали тринадцать государств: Бельгия, Дания, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Турция, Великобритания и США.

"Члены НАТО встревожены растущей угрозой со стороны российских подводных лодок и вкладывают все больше ресурсов в это противостояние. При Путине Россия создала новые, еще более защищенные от систем обнаружения субмарины, использующиеся в северной Атлантике", — приводит издание комментарий Хорхе Бенитеса, сотрудника экспертного Аталнтического Совета, ранее работавшего в оборонном ведомстве США.

Как отмечает издание, подписанный план отражает растущую роль беспилотных систем в подводной отрасли, к использованию которых страны прибегают для противодействия все более и более неуловимым субмаринам.

На прошлой неделе США спустили на воду новейшие атомные подводные лодки SSN-791 Delaware и SSN-792 Vermont, которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк". Субмарины принадлежат к четвертому поколению американских подводных лодок и предназначены для противодействия подлодкам противника и прибрежных операций.

Также в октябре стало известно, что головные крейсеры проектов "Борей-А" и "Ясень-М" — атомные подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань" — пополнят ряды ВМФ России в 2019 году.