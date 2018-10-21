Ещё
В Сети высмеяли «мощнейший» корабль ВМС Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Древняя баржа»: в Сети высмеяли «мощнейший» корабль ВМС Украины 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / Державна прикордонна служба України /
Пользователи соцсетей высмеяли украинский "мощнейший" сторожевой корабль 205П BG-32 "Донбасс", который вернули в Азовское море.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Азовское море после ремонта возвращается украинский пограничный сторожевой корабль проекта 205П BG-32 "Донбасс". Они назвали судно "одной из самых мощных единиц украинских сил".
В комментариях отметили, что Украина по-прежнему не создает новые вооружения, а занимается косметическим ремонтом старой техники. В частности, пользователи задались вопросом, что именно включал в себя ремонт судна.
"Ключевое слово в описании корабля "покрасили", чтоб ржавчину не видно было, видимо" — подчеркнул Иван Ершов.
"Они рубку из контейнеров сварили?" — отметил @andrkev.
Пользователи также высказали опасения, что ремонтные работы могли сказаться на боеспособности корабля.
"Пусть плывет, лишь по дороге не утонул случайно", — написал @Rubakov48.
"Не утонул бы, после ремонта…", — подчеркнул Игорь Алкарев.
По мнению других комментаторов, громкие заявления украинских СМИ и политиков насчет успехов ВМС страны явно преувеличены, поскольку "древнюю баржу" никак нельзя назвать мощным кораблем.
"Очередное позорище", — заключила Дарья Строева.
Проект пограничных сторожевых кораблей проекта 205П (шифр "Тарантул") был разработан ЦКБ "Алмаз" в середине 1960-х годов на базе ракетных катеров проекта 205. С 1982 году в Ленинграде был построен ПСКР-705, который сначала нес службу в Пограничных войсках КГБ СССР, а в 1992 году перешел в состав Морской охраны Госпогранслужбы Украины. В 1995 году корабль был переименован в "Донбасс", а 1999 году его бортовой номер изменили на BG32.
Последние новости
В Казахстане врач отказалась принять русскоговорящую семью Порошенко поздравил украинских депутатов с "победой" над Россией Подруга стрелка рассказала о его желании отомстить одногруппникам
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия встала на защиту Белоруссии67
Раскрыты премии красноармейцев за атаку Берлина14
Росляков сжег вещи и закопал сейф перед бойней140
Коалиция США объяснила удар по мечети в Сирии8
Китай взламывает США. Следующей может стать Россия1
Видео
01:00
Аниту Цой госпитализировали
Шоу-бизнес Другое
01:10
«Никого не покупаем»: зачем в Крым едут американцы
Политика Статьи
05:41
Реакция Запада на выход США из ракетного договора
В мире Оружие
00:58
Названо условие наступления Украины на Россию
Украина В мире
01:00
«Прошу прощения»: Анита Цой попала в больницу
Статьи Шоу-бизнес
01:24
Вводить режим ЧС во Владикавказе нет необходимости
Происшествия
01:47
Трагическая смерть россиян на Кипре подтвердилась
Происшествия
01:46
Дрон-охотник за подводными лодками попал на видео
Оружие Армия
00:38
В Москве заметили стреляющий свадебный кортеж
Происшествия
00:33
Ученые рассказали о тревожной находке в обычной соли
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение